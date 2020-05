Maz ticams, ka pandēmija sākās Ķīnas laboratorijā, norāda ASV vadošais infektologs

Aplūkojot vīrusa attīstību sikspārņos un pandēmijas norisi, maz ticams, ka šis vīruss būtu mākslīgi radīts vai ar to tīši manipulēts, intervijā žurnālam "National Geographic" norādījis Fauči, kurš ir ASV Nacionālā alerģiju un infekcijas slimnīcu institūta direktors un Baltā nama darba grupas cīņai pret jaunā koronavīrusa pandēmiju loceklis.

Centienus uzņemt visu informāciju par pandēmiju Fauči salīdzinājis ar dzeršanu no ugunsdzēsības hidranta.

Savukārt Pompeo intervijā telekanāla ABC programmai "This Week" svētdien sacīja, ka iegūti pierādījumi, kas atbalsta Trampa apgalvojumus, ka koronavīruss nācis no laboratorijas, bet vēl pastāvot neskaidrība jautājumā par to, vai šis vīruss ir cilvēka radīts.