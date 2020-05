Aktīvisti: NDK atzinums par bijušā "Marsa" velotreka nākotni ir formāla atrakstīšanās

"Politiķiem ir grūti atzīt kļūdas. Ja reiz viss VDD ir atkarīgs tikai no ēkas atrašanās vietas, tad jautājums, cik tas vispār ir droši, ja visā pilsētā vienīgā viņiem piemērotā vieta ir šī," sprieda aktīvistu pārstāve, paužot viedokli, ka NDK savu atzinumu uzrakstījusi "ķeksīša pēc", nemaz neizanalizējot aktīvistu sniegtos argumentus, kurus komisija solīja vērtēt padziļināti.

Biedrības vadītāja gan neslēpa, ka visa procesa laikā ikvienu diskusiju politiķi un citu institūciju pārstāvji mēģinājuši "aizvien tālāk virzīt prom no jautājuma būtības", tādēļ šāds komisijas atzinums neesot nekāds pārsteigums.

Viņa arī atzina, ka patlaban ir ierobežotas iespējas pulcēties un piketēt, kas atņem vienu no nostājas paušanas iespējām.

Vienlaikus viņa arī norādīja, ka šī ir paraugstunda, kā formāli atrakstīties no problēmas risināšanas. "Viņi var manevrēt ar visādām "sarkanām mapītēm un skaitļiem", un šīs lietas mēs kā sabiedrība nevaram pārbaudīt," sacīja Vancāne.

Vēl pirms bija zināms, ka bijušā velotreka "Marss" vietā iecerēta VDD ēkas celtniecība, Teikas apkaimes biedrība, tās atbalstītāji un rajona nekustamo īpašumu attīstītāji savāca vairāk nekā 10 000 parakstu, aicinot konkrētajā vietā izveidotu parku. Pēc nelielas vilcināšanās no valsts puses tika atzīts, ka konkrētā vieta ir noskatīta VDD jaunās ēkas celšanai. ŠĪ iemesla dēļ ierosinājumu tika aicināts noraidīt, tomēr jautājuma skatīšana nonāca Saeimā un NDK.

Jau skatot jautājumu komisijā, no valdošo partiju pārstāvju puses pārsvarā izskanēja noraidoša attieksme pret iedzīvotāju ierosinājumu. NDK tagad ir formulējusi atzinumu uz sešām lapām, kurā rekomendē turpināt VDD ēkas būvēšanas darbus atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. Atzinumā pausta nostāja, ka ēka ir nepieciešama, jo VDD spējas pilnvērtīgi reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem ir viens no valsts nacionālās drošības stūrakmeņiem, no kā atkarīga gan visas valsts, gan atsevišķi katra iedzīvotāja drošība.