"Tavs karogs" klipa veidošanā iesaistījušies vairāk nekā 1100 cilvēku

Dziesmu “Tavs karogs” ir radījuši Renārs Kaupers un Jānis Aišpurs, un sadarbībā ar LMT ir tapis īpašs videoklips, kuru filmēja režisors Dzintars Dreibergs, bet tā veidošanā piedalījušies vairāk nekā 1100 cilvēku no visas Latvijas.

Dziesma radusies Jāņa Aišpura un Renāra Kaupera sadarbības rezultātā. To ieskandināja The Sound Poets kopā ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kori diriģenta Edgara Vītola vadībā. Lai gan ārkārtas situācija valstī un ierobežojumi korim liedz tikties un ierakstīt dziesmu studijā, tika pieliktas visas pūles un radošums, lai atsevišķi ierakstītās 52 kora dalībnieku balsis saplūstu vienotā skaņdarbā.

"Prātā bija doma iedzīvināt tādu dziesmu, kas skanēs ne tikai Dziesmu un deju svētku laikā, bet arī ārpus tiem. Uzrakstot mūziku un piesaistot Renāru vārdu rakstīšanai, viss salikās kā cimds ar roku. Visilgākais process bija kora ierakstīšana – ja parasti tas aizņem tikai pāris stundu, šoreiz katrs no 52 kora dalībniekiem ierakstīja savu dziesmas partiju mājās, un pēc tam es trīs dienas liku kopā visus ierakstus vienā skaņdarbā. Ar LMT atbalstu ir tapis dziesmas “Tavs karogs” videoklips režisora Dzintara Dreiberga virsuzraudzībā, piedaloties cilvēkiem no visas Latvijas. Un tagad, skatoties uz mūsu kopdarba rezultātu, mani pārņem milzīga sirds siltuma lavīna. Es patiesi sajūtu spēku un siltumu no visiem – “Tavs karogs” komandas, atbalstītājiem un draugiem," pauž Jānis Aišpurs.