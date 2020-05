Kā Otrais pasaules karš mainīja Eiropu

Eiropa bija drupās – pilsētas, ceļi, rūpnīcas, tilti bija sagrauti, miljoniem cilvēku bija spiesti pamest savas mājas. Tika lēsts, ka Vācijā ir sagrauti aptuveni 70% māju, bet PSRS – 1700 pilsētas un 70 000 ciematu. Miljoniem cilvēku devās bēgļu gaitās uz rietumiem vai tika pārvietoti kā nevēlamas personas. ASV prezidents Harijs Trumens piekrita palīdzēt: 16 Eiropas valstīm no 1948. līdz 1951.gadam tika piešķirti vairāk nekā 13 miljardi dolāru.

Drīz vien kļuva skaidrs, ka Staļins plāno turēt tikai daļu iepriekš doto solījumu. Konferencē Potsdamā, kas notika no 17.jūlija līdz 2.augustam, starp sabiedrotajiem tika panākta vienošanās par Vācijas decentralizāciju, demilitarizāciju, denacifikāciju un demokratizāciju. Vācija un Berlīne tika sadalīta četrās okupācijas zonās, savukārt dzīvi palikušie un neaizbēgušie nacistu līderi notiesāti. Francija un Čehoslovākija atguva nacistu iekarotās teritorijas, bet PSRS saglabāja kontroli pār Baltijas valstīm (Latviju, Lietuvu, Igauniju), daļu Besarābijas un daļu Somijas, ko kara gados bija pakļāvuši vācieši. Staļinam izdevās panākt padomju kontrolētās Polijas valdības atzīšanu. 1949.gada maijā tika dibināta Vācijas Federatīvā Republika, bet oktobrī – Vācijas Demokrātiskā Republika. Savukārt Nirnbergas tribunālu var uzskatīt par daļu no starptautiskās sabiedrības vēlmes izskaust šovinistisko un militāristisko atmosfēru, kas provocēja karu, un veidot jaunu pasaules kārtību, lai to novērstu.