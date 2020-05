Kurš vainīgs Baltezera avārijā, skaidro Drošas braukšanas skolas vadītājs

Runa ir par plaši apspriesto negadījumu Baltezerā 1.maija pēcpusdienā. Kad apbraucot automobiļu rindu pa zonu, kur atrasties nav atļauts, motocikla vadītājs nepaspēja nobremzēt un ietriecās automašīnā, kura uz Tallinas šosejas tikko bija izbraukusi no pagrieziena uz Alderiem.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

"Šausmas! Tāda veida krustojumi, tas manevrs Volvo šoferim, lai izgrieztos pa kreisi, ir bīstams un sarežģīts. Protams, lielākais pēriens motovadītājam. Ar pasažieri un tik pārgalvīgi pāri saliņai braukt. Motovadītājam pēc definīcijas jābrauc pa ceļu ar tādu domu, ka viņš nav redzams. Šajā gadījumā priekšā ir mikroautobuss un vēl mašīna, kas filmē visu notiekošo, bet paši brauc pāri sadalošajai joslai, pāri drošības saliņai... Nu, acīmredzami viss rāda uz to, ka motocikls nebūs redzams," komentē Jānis Vanks.

Tomēr var diezgan droši teikt, ka sava daļa vainas šajā situācijā būs jāuzņemas arī vieglās automašīnas vadītājai, jo viņa izbrauca uz galvenā ceļa un viņai bija jādod ceļš pa to braucošajiem.

"Kur bija jāsteidzas tajā brīdī? Kāpēc tieši tad bija jāgriežas ārā? Pat tad, ja mēs redzam, ka mikroautobuss nogriežas, tā automašīna, kas filmē, ir pietiekami tuvu, lai Volvo šoferis varētu pagaidītu un palaistu to automašīnu pāri šim krustojumam un tikai tad izgrieztos drošākā veidā. Respektīvi,tur viss ir slikti, no visām pusēm. Diemžēl. Es varu tikai aicināt, pirmkārt, motociklu vadītājus: domājiet ar galvu, saprotiet, ka jūs neesat redzami. Un autovadītājiem? Nu jā, esam pacietīgi," - tā Vanks, piebilstot, ka no tām dažām ietaupītajām sekundēm reāla ieguvuma nebūs.