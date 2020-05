9.maija pasākumi šogad tiks rīkoti tiešsaistē

Kā pastāstīja Baraņņiks, tā vietā 9.maijā, sākot no plkst.11, biedrība visas dienas garumā piedāvās tiešraidē sekot līdzi koncertu un pasākumu fragmentiem no aizvadīto gadu koncertiem, kā arī tiešsaistē tiks raidīti īpaši sagatavoti "muzikāli un poētiski apsveikumi no Latvijas un Krievijas teātra, kino un mūzikas zvaigznēm". Tiešraidi varēs vērot biedrības mājaslapā, kā arī "Facebook" un "YouTube" profilos.