Izmaksāto dīkstāves pabalstu apmērs pārsniedzis 10 miljonus eiro

Savukārt galvenie iemesli, kādēļ dīkstāves pabalstu izmaksa atteikta pašnodarbinātajiem, ir šādi - 52% vidēji mēnesī deklarētas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas mazāk nekā 20 eiro apmērā; 17% ir nodarbināti pie cita darba devēja pilnu darba laiku; 14% pašnodarbināto ienākumi no nepilna laika nodarbinātības ir pārsnieguši 430 eiro; 8% iesniedzēju ir nodarbināti valsts vai pašvaldību iestādēs, bet 6% ir bijuši darba devēji.

Kopš 25.marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz aprīļa beigām 19% iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairum un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 15% - no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, bet 10% no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari.