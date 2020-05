NEPLP sadala 200 000 eiro satura projektu veidošanai 12 komerciālajās radiostacijās

Konkursa finansējums 200 000 eiro apmērā ir daļa no NEPLP sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos piešķirtā viena miljona eiro, lai pārvarētu Covid-19 krīzes rezultātā radušās grūtības.

Tikmēr AS "Radio SWH" projekts "Rīta šovs Tik Tik Tik" saņēmis 23 924 eiro, SIA "Star FM" - "Autopilots" - 11 371 eiro, AS "Kurzemes Radio" raidījums "Diena top!" - 8376 eiro, bet AS "Radio SWH" projekts "Dienas programma Fredosaurus Rex: Dienasgrāmata" - 17 671 eiro.