Miris grupas "Kraftwerk" mūziķis Florians Šneiders

Nav pārspīlēti apgalvot, ka "Kraftwer" elektroniskajā mūzikā ir gandrīz tikpat nozīmīgi, kā "The Beatles" popmūzikā kopumā. Sešdemito gadu nogalē izveidotais kvartets, kura galvenais radošais spēks ir Diseldorfas konservatorijas absolventi Ralfs Huters (Ralf Hütter) un nu jau mūžībā aizgājušais Florians Šneiders, bija tik ļoti progresīvi savam laikmetam, ka ietekmējuši plašu mūsdienu muzikālo žanru amplitūdu no Detroitas tehno līdz hiphopam, un no EDM līdz datorizētam sintpopam.