Viltīgas vietas Rīgas ielās, kur ātri var iedzīvoties pārkāpumos

Neticat? Pamēģiniet pēc noteikumiem iebraukt no lielās Krasta ielas Circle K benzīntankā tieši pirms lielveikala MC 2 .

"Te mums it kā ir priekšroka, bet labajā pusē ir mašīna, kurai ir priekšroka, jo viņa nemaina joslas. Tagad, lai iebrauktu, man jābrauc šādi te, un ko neesmu ievērojis - es neesmu nogriezies pa labi no labā malējā stāvokļa. Tāpēc, ka līnija to aizliedz ar likumu," norāda Helmuts Palkavnieks, DBS autoskolas pasniedzējs - instruktors.