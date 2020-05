Valdība lems par ārkārtējās situācijas pagarināšanu un valstī noteikto ierobežojumu mīkstināšanu

Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no 13.marta līdz 12.maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne aizliegumu un ierobežojumu.

"Ceturtdien [7.maijā] valdība plāno skatīt jautājumu par ārkārtējās situācijas termiņu - to pagarināt, nepagarināt, uz cik ilgu laiku, kas varētu notikt ar pulcēšanās ierobežojumiem. Bet galvenais ir - kā varam iemācīties ilgtermiņā sadzīvot ar Covid-19, kas jāmaina kopīgajā uzvedībā, lai varētu atjaunot ekonomiku un ļautu cilvēkiem strādāt, vienlaikus pasargājot no saslimšanas. Meklēsim pareizāko līdzsvaru tam, kā pakāpeniski iziet no ārkārtējās situācijas, zinot, ka vīruss pasaulē nav uzvarēts," pauda Kariņš.