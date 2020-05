Dumpis: Covid-19 ierobežošanā nedrīkst zaudēt modrību

Pēdējie novērojumi gan liecina par Covid-19 gadījumu skaita samazināšanās tendenci, atzina infektologs, vienlaikus uzsverot, ka "situācijās, kad ir maz saslimušo, skaits var būtiski mainīties atkarībā no konstatētu uzliesmojumu plašuma".

Raugoties no infektoloģijas viedokļa, infekciju slimībām ir raksturīga izplatība uzliesmojumu veidā, kuri var parādīties dažādās vietās. Tāpēc infektologs norāda, ka patlaban primārais uzdevums ir pamanīt šādus uzliesmojumus laikus un apzināt kontakta personas.

Ņemot vērā to, ka pēdējās dienās lielākā daļa Covid-19 testu tiek veikta dažādās iestādēs un konkrētās mērķgrupās, identificēto inficēto skaits nav tieši atkarīgs no testu skaita, bet drīzāk no tā, cik mērķtiecīgi tie veikti, atzīmēja eksperts.