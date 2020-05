Miris "Was (Not Was)" vokālists Hilards 'Sweet Pea' Etkinsons

Etkinsons popularitāti iemantoja kā grupas "Was (Not Was)" viens no solistiem. Dziedātājs izdevis arī divus solo albumus - kritiķu atzinīgi vērtēto 1982. gada ierakstu "Don't Walk Away" un 2017. gada plati "Get What You Deserve".

"Was (Not Was)" komerciāli veiksmīgākais posms datējams ar astoņdesmito gadu vidu, kad topus iekaroja tādi singli kā "Walk the Dinosaur" un "Spy In The House Of Love".