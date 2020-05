"Weezer" laiž klajā "Varoni" - veltījumu visiem, kas cīnās ar Covid-19

"Van Weezer" būs grupas četrpadsmitais studijas ieraksta albums. Tā producents ir Suzy Shinn (Panic! At The Disco, Fall Out Boy). Albuma iedvesma nāk no Weezer dziļākajām saknēm – metālmūzikas. Savos jaunības gados grupas solists, mūžīgais pusaudzis Riverss Komo (Rivers Cuomo) bija liels grupas "Kiss" fans. Iepriekš smagāka nots grupas daiļradē parādījās 2002 albumā "Maladroit".

Kopš debijas albuma izdošanas 1994. gadā Weezer ir pārdevuši vairāk ka desmit miljonus albumu ASV un pasaulē cipars sniedzas pāri 35 miljoniem. Zināmākie hiti no grupas "Buddy Holly", "Undone (The Sweater Song)", "Say It Ain’t So", "El Scorcho", "Hash Pipe", "Island In The Sun", "Beverly Hills", "Pork and Beans" un vēl daudzi citi.