Mātei ir sastrādātas rokas, viņa ir klusa ikdienas darba darītāja; mātei jāgādā bērniem maizes rieciens; māte ar vienu acu skatu savalda bērnus. Mātes dienā arī sievietei vajadzētu par to padomāt, vai nebūtu labāki šķirties no papirosa un jautras nakts dzīves ar riebīgo iedzeršanu. Ja atmet patosa pilno un cukursaldo mātes godināšanu atbilstoši laikmeta stilam, apmēram šādi mātes tēls iezīmējas pirmās Latvijas laika avīzēs. Arī padomju laiku presē māte tiek slavēta, bet ar nosacījumu, ka viņa ir ne vien māte varone, bet arī traktoriste, slaucēja un komuniste.

Mātes diena kā reliģiski svētki tika svinēti 16. un 17. gadsimtā Anglijā, bet mūsdienu izpratnē Mātes dienu pirmo reizi atzīmēja ASV, Rietumvirdžīnijā 1908. gadā. Jau 20. gadsimta 20. gados šie svētki bija atceļojuši līdz Latvijai. Sākumā mātes godināja baznīcās, bet pamazām Mātes diena vērsās plašumā un to atzīmēja valsts līmenī ar oficiāliem pasākumiem. 1934. gadā organizācija “Baltā Lenta” Mildas Ķempels vadībā, lai propagandētu Mātes dienu, izlaida ap 18 000 uzsaukumu, skrejlapiņas, ko izsūtīja provinces organizācijām, skolu padomēm, jauniešu pulciņiem, aizsargiem, skautiem un gaidām. Par Mātes dienas patronesi tika uzaicināta Alberta Kvieša sieva Elza. Kad 1936. gadā pie varas nāca Kārlis Ulmanis, viņš pārņēma stafeti un ar jaunu sparu tupināja propagandēt mātes lomu čaklas tautas audzināšanā. Pirms Ulmaņa, spriežot pēc publikācijām tā laika presē, Mātes diena bija ģimeniski un reliģiski svētki, par kuru rīkošanu plēsās dažādas sieviešu organizācijas, bet jaunajā autoritatīvajā režīmā arī “sieviešu lietas” savās rokās pārņēma vadonis. Presē sieviete tiek stereotipizēta un viņas loma sabiedrībā nonivelēta līdz “māmuliņai”, kurai jāaudzina čakli un paklausīgi pilsoņi. Teju katrā Mātes dienai veltītajā rakstā ieskanas virsvadoni slavinošas propagandas notis.

1935. gadā avīzē “Mazpulks” mācītājs Lūsis raksta par māti kā klusu ikdienas darba darītāju ar sastrādātām rokām, bet jau raksta sākumā neaizmirst pieminēt virsvadoni. “Daudziem no mums nācies un nākas pavadīt savas bērna dienas trūcīgos apstākļos, istabās, kur zemi ir griesti un piekvēpušas sijas, kur zirnekļa tīkli aizkrāsnē nav saskatāmi dziļā istabas krēslā. Un tomēr — šī vienkāršība un trūkums zūd tad, kad istabā skan mātes balss, kad krēslā kļūst saskatāms mātes tēls.”

1937. gadā “Jaunajā Balsī” profesors Kundziņš, slavinot kuslo, gādīgo dzīves pamatu licēju - māti, rakstā iemet arī darvas pilienu: “Man reiz gadījās būt klāt kādā Mātes dienas aktā, kur pēc cēliem, mātes piemiņai veltītiem vārdiem, kāda no klātesošām dāmām nodziedāja pazīstamu “mātes dziesmu”. Raugoties dziedātājā, palika reizē žēl un reizē neveikli. Visa viņas āriene rādīja, ka viņa pati nekad nav bērnu auklējusi un ka viņa pati pavisam tālu bija aizgājusi no tiem svētajiem dzīves pamatiem, kurus cildināja viņas lūpas:

viņas seju klāja bieza kārta mākslīgas krāsas, viņas kustības bija afektētas, uzstāšanās tālu no jebkura veselīga dabīguma.

Viss likās, kā tumša, nožēlojama pozēšana. Neviļus bija jājautā: kāds labums no tāda nožēlojama farsa? Tāpēc izteiksim vēlēšanos, lai mūsu dzīvē atgrieztos vairāk īsta, nemākslota dabīguma, īsts, neviltots prieks par bērniem, saulaina ģimenes laime un smagā pārbaudījuma brīdī svēts, dievišķīgs dvēseles spēks, kam nekas nav par grūtu.”

“Jaunajā Balsī” Milda Ķempels raksta: “Mātes dienā arī sievietei vajadzētu par to padomāt, vai nebūtu labāki šķirties no papirosa, kas saēd nervus un vispār uz sievieti māti atstāj ļaunas sekas, un no jautras nakts dzīves ar riebīgo iedzeršanu, labāki censties pēc tā, lai viņa būtu veselīga, tāpat viņas vīrs un viņu bērni. Neaizmirsīsim, ka mūsu mājas dzīve ir mūsu bērnu dzīves skola.”