Par šaujamieroču un instrumentu zādzībām no garāžām Ludzā aiztur iepriekš sodītu vīrieti

Pagājušajā nedēļā policija saņēma informāciju, ka Ludzā ir notikušas divas zādzības no garāžām. Vienai no garāžām izlauztas durvis un paņemti dažādi elektroinstrumenti un transportlīdzekļa riepas ar diskiem. Tāpat garnadzis, bojājot vēl vienas garāžas slēdzeni, iekļuva citai personai piederošajā garāžā un no seifa nozaga divus reģistrētus šaujamieročus - medību bises un munīciju.