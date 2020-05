Krīzes centri arvien biežāk saņem zvanus par pašnāvnieciskām domām

Viņa norādīja, ka biedrības krīzes tālrunis arvien biežāk saņem zvanus no iedzīvotājiem, kuriem ir pašnāvnieciskas domas, jo Covid-19 laikā viņi to redz kā vienīgo risinājumu. Tomēr Avotiņa uzsvēra, ka tās ir tikai domas, kas vēl nav bīstamas. Bīstamas ir darbības.

Avotiņa atklāja, ka kopumā zvanu skaits pēdējo mēnešu laikā pieaudzis par 36%. Par 15% pieaudzis to zvanu skaits, kas ziņo par visa veida vardarbības problēmām. Visbiežāk tiek saņemti zvani par vardarbību no partnera.

Dubultojies arī to zvanu skaits, kuros cilvēki dalās un stāsta par savām darba un naudas problēmām, pauda Avotiņa. Par 55% biežāk zvanītāji ziņo par vientulību, par 18% biežāk tiek ziņots par atkarības problēmām no alkohola. Parasti tie esot tuvinieki, kas zvana raizēs par personu ar atkarības problēmu.

"Vardarbība ģimenē ir tabu tēma. Cilvēki bieži izjūt kaunu un tic mītam, ka tā ir ģimenes lieta un par to ārpus ģimenes nerunā. Tie, kuri to piedzīvo ilgstoši, visticamāk, jūtas drošāki par to runāt, nekā tie, kas to piedzīvo pirmo reizi," teica centra pārstāve. Tāpat viņa atzīmēja, ka ilgstoša vardarbība ir "ļoti kropļojoša".