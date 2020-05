Seju sabiedriskajā transportā var aizsegt arī ar šalli, lakatu vai pašdarinātu masku

Kā ziņots, no 27.marta pasažieru pārvadātājiem, pārvadājumu organizētājiem un pasažieriem noteikti piesardzības pasākumi ar mērķi samazināt pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā. Tostarp, pasažieru pārvadātājiem marta beigās tika uzdots ierobežot vienā braucienā atļauto pasažieru skaitu, piemēram, autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Tāpat pārvadātājam bija jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic pastiprināta transportlīdzekļu salonu dezinficēšana.