Aminata izdod jaunu "Eirovīzijas" hita "Love Injected" versiju

“Varu droši apgalvot, ka dziesma “Love Injected” pamatīgi mainīja manu dzīvi,” turpina Aminata. “Tā ir dīvaina sajūta, jo jūtos pateicīga šai dziesmai. Liekas, ka nevis es to uzrakstīju, bet tā pati izvēlējās mani. Apritējuši jau pieci gadi kopš “Love Injected” rašanās, bet manas mūzikas cienītājus šī dziesma joprojām uzrunā ļoti spēcīgi. Gandrīz katru dienu saņemu par to savu atbalstītāju vēstules, tieku atzīmēta “Instagram” stāstos jeb “storijos”, kur klausītāji to ievieto savu mīļāko dziesmu topos. Tāpēc arī nolēmu patīkami pārsteigt fanus un ierakstīt jaunu savas vispopulārākās dziesmas versiju.”