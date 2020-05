Pēc sūdzībām par muguras sāpēm vīrietis uzzina, ka viņam ir trīs nieres

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “New England Journal of Medicine”, vīrietis pie ārstiem vērsās ar sūdzībām par muguras sāpēm muguras lejasdaļā. Viņa ārsts veica vairākas pārbaudes, to skaitā arī datortomogrāfiju.