Ekonomikas sildīšana – naudas izmaksa katram vai ieguldījumi infrastruktūrā?

”Latvijas valdība gatavojas sildīt Latvijas ekonomiku. Ieklausieties šajos vārdos – sildīt ekonomiku. Un shēma ir diezgan vienkārša – viņi gatavojas ņemt 250 miljonus eiro no nodokļu maksātāju naudas – jūsu, manas, to visu cilvēku, kas dzīvo Latvijā un maksā vismaz minimālos nodokļus – un nodot pašu bagātāko celtniecības uzņēmumu īpašnieku ģimenēm. 75 miljoni paredzēti ģimenēm, kas nodarbojas ar ceļu būvniecību, un 150 – ģimenēm, kas nodarbojas ar cita veida celtniecību. Kā šāda milzīgas summas atdošana privātās rokās sildīs ekonomiku, palīdzēs tai un katram iedzīvotājam? Tikai naudas pārskaitīšana katram iedzīvotājam varēs atbalstīt ekonomiku un neļaut tai sagrūt.”

Rosļikovs kopā ar vēl vairākiem kolēģiem tika izslēgts no partijas Saskaņa, pēc kā viņš pievienojās Aleksandra Mirska partijai Alternative, solīja to atdzīvināt un startēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Arī video viņš paaugstinātā tonī runā par cilvēku apzagšanu un aicina vēlēšanās izdarīt pareizo izvēli.

Valdība patiesi 28.aprīlī lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 75 miljonus eiro piešķirt seguma atjaunošanu uz valsts galvenajiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem aptuveni 500 kilometru garumā. Kopējais no budžeta valsts autoceļu atjaunošanai piešķirtais finansējums līdz ar to šogad būs vairāk nekā 255 miljoni eiro. Savukārt 30.aprīlī valdība vienojās par 150 miljoniem eiro palielināt pašvaldību 2020. gada aizņēmumu limitu. Paredzēts, ka pašvaldības varēs pieteikt savus investīciju projektus un pretendēt uz valsts budžeta aizņēmumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs norādījis, ka 80% no šī finansējuma varētu nonākt celtniecībā, bet 20% citās jomās.