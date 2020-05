Izdevniecība "Skani" izdod Riharda Dubras pirmo simfonisko albumu

Albumā ieskaņota komponista Riharda Dubras Otrā simfonija, un "Mystery of His Birth". Jaunais albums no rītdienas pieejams ierakstu tirdzniecības vietās Latvijā un ārvalstīs, ka arī lejupielāžu un straumējumu veidā visās legālajās mūzikas platformās.

"Lai radītu īstu un patiesu mākslu, cilvēkam kaut kas ir jāziedo - gan savs laiks, gan laiks, kas domāts saskarsmei ar līdzcilvēkiem, gan daļa potenciālu dzīves iespēju, gan daļa spēka, jūtas un arī daļa veselības, jo nekas nerodas no nekā, jo, no radīšanas neziedojot, rodas tikai destrukcija. Lielākajā daļā savu darbu esmu katrreiz kaut no tā visa atstājis. Tādēļ ar katru jaunu darbu rakstīt paliek it kā grūtāk, darbs notiek lēnāk un lēnāk. Vajadzētu būt mazliet skumji, bet ir prieks, jo zinu, ka to, ko mūzikā esmu atstājis es, varēs saņemt un lietot tie, kas to klausīsies, tā būs iespēja daudziem, ja var tā sacīt, uzlādēties," stāsta komponists Rihards Dubra.