61 komanda no visas Latvijas piedalīsies "FIZMIX Eksperiments" neklātienes finālā

Konkursa finālā iekļuva pa desmit erudītākajām komandām no Rīgas pilsētas un Rīgas, Vidzemes, Zemgales un Latgales reģioniem. Izņēmums ir Kurzemes reģions, ar vienpadsmit fināla komandām, jo divas komandas dala desmito vietu.

Šogad galvaspilsētu pārstāvēs divas komandas no Rīgas 74. vidusskolas - “Zinātkāri” un “Asprātīgie”, Rīgas 66. speciālo vidusskolu “Astes gaisā”, Rīgas 84. vidusskolu “84-9”, Rīgas Klasisko ģimnāziju “Apgaismotāji” un “TimeKillers”, Rīgas Angļu ģimnāziju “Fizzy Mixers”, Privāto pamatskolu "Maksima" komanda “iq_2”, Rīgas Valsts 1. ģimnāziju “Kvieklis” un Rīgas 88. vidusskolu komanda “Alianse”.

Erudītākās komandas no Rīgas reģiona pārstāvēs divas komandas no Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas “Wrong Turn” un “WAGASHI”, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas “LEMRE” un “VIP”, Tukuma 3. pamatskolas “Gentilis”, Zvejniekciema vidusskolas “SABNK”, Jaunpils vidusskolas “VARME”, Majoru vidusskolas “Draugi1”, savukārt, Siguldas Valsts ģimnāzijas “Lētais Darbaspēks” un “Viļumsoni”.

No Vidzemes reģiona finālā piedalīsies skolēni no Madonas Valsts ģimnāzijas “Epsilons131” un “Epsilons132”, Gulbenes 2. vidusskolas “fizmixeri”, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas “Kvarki”, Cēsu Valsts ģimnāzijas “Piecstaru Dāvida zvaigzne”, Lizuma vidusskolas “LiVi”, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas “AASimba”,

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas “Fifiķi”, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas “Swan” un no Madonas pilsētas vidusskolas “spektrsM”.

Kurzemes reģiona vienpadsmit zinošākās komandas no Nīcas vidusskolas “TAHJONI”, Skrundas vidusskolas “Dūdeles”, Liepājas Liedaga vidusskolas “Pozitroni”, Dundagas vidusskolas “AGREKs”, Talsu Kristīgā vidusskolas “Melnie caurumi”, Liepājas 7. vidusskolas “kvanti”, Ventspils 1. pamatskolas “Kurzemnieki” un “Stariņi”, Piltenes vidusskolas “Piltene”, Ventspils 6. vidusskolas “Gudrīši” un “Ašie”.

No Latgales reģiona savas zināšanas fizikā pārbaudīs jaunieši no Līvānu 2. vidusskolas “Bozoni” un “Fotoni”, Daugavpils 3. vidusskolas “Jaudīgais piecinieks”, Riebiņu vidusskolas “Rūķi”, Preiļu 1. pamatskolas “VaiFai”, Daugavpils Centra vidusskolas “KuStĪgAiS TRĪSIS” un “GUDRĪBAS KODOLS”, Maltas vidusskolas “Malta 2020” un “5G_LMT”, kā arī Daugavpils 15. vidusskola ar komandu “220V”.

Un desmit komandas no Zemgales reģiona – Jelgavas Valsts ģimnāzija “JVGMeistarība” un “Alberta Mazbērni”, Aizkraukles novada vidusskola “Neatgriezeniskās mutācijas” un “Tested on animals”, Auces vidusskola “Andromeda”, Jelgavas 5. vidusskola “Blackout” un “Zobrati”, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola “5 Kodoli”, Dobeles Valsts ģimnāzija “Kjū Saņ” un Viesītes vidusskola “Diānaco”.

Konkursa fināls norisināsies 20. maijā, un 21. maijā tiks paziņotas sešas uzvarētāju komandas – viena no katra reģiona un Rīgas. Sadarbībā ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" šogad galvenā balva ir Fitbit Versa 2 viedpulksteņi, kurus savā īpašumā iegūs uzvarētāju komandu katrs dalībnieks un skolotājs. Visi fināla dalībniekiem iegūs veicināšanas balvas no AS "Latvenergo" un konkursa sadarbības partneriem – pārtikas ražotāja Food Union gardumu zīmola Kārums, Selga, Pica LuLu, Ventspils piedzīvojumu parks, Piedzīvojumu parks Tarzāns, EscapeRoom.lv, SIA "Skrīveru saldumi", Kurzemes radio, TVNET, E-klase un PROTO zinātnes centrs.