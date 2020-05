Kas 30 gadus ir liedzis sakārtot Centrāltirgu?

Viņa skaidro, ka ar pārdomātu mārketinga un attīstības stratēģiju tirgus varētu kļūt par ļoti iecienītu tūrisma objektu un peļņas avotu, diemžēl 30 gadu laikā šis pilsētai un valstij būtiskais objekts nav ticis sakārtots. Tas mudina domāt, ka, iespējams, visa pamatā ir nevēlēšanās to sakārtot.

Ikvienā valstī tirgus ir viens no centrālajiem apskates objektiem. Ja vēlies iepazīt valsti, dodies uz tirgu!

Ikvienam mārketinga nozares cilvēkam ir zināms, cik liela nozīme ir preču izvietojumam. “Retail is detail” jeb “Mazumtirdzniecība ir detaļās”, t.sk. preču izvietojumā, tirdzniecības vietas iekārtošanā u.tml.

Iznākot no tuneļa, ikvienu tirgus apmeklētāju sagaida apakšveļa un naktskrekli, lai gan pavisam netālu atrodas pustukšs rūpniecības preču tirgus, kur šīm precēm būtu piemērotāka vieta.

Arī pērkot stādus dārzam, turpat blakus atkal kāds piedāvā Ķīnā ražotu halātu vai veļu. Nemaz nerunājot par to, ka šādas preces varētu pārdot paviljonos, kas ir UNESCO pasaules mantojums. Lielveikalos tiek ļoti rūpīgi pārdomāts, kā sakārtot un izvietot noteiktas preču grupas, arī tirgū ir atsevišķi, dažādiem produktiem paredzēti paviljoni. Vēlmei nopelnīt nevajadzētu būt lielākai kā rūpēm par apmeklētājiem, tāpēc ieteiktu tomēr pieturēties pie pārdošanas pamata principiem – kur pārdodam stādus, tur pārdodam tikai stādus, kur pārdodam pienu, tur tikai pienu.

Par piemēru jāmin arī kontrabandas preču vai produktu ar beigušos derīguma termiņu pārdošana – to izskaust nav viegli, tomēr, ja būtu vēlme, tas jau būtu izdarīts. Bet pieļauju, ka no Ķīnā ražoto mantu tirgotājiem nāk lielāka peļņa nekā no Latvijas zeķu adītājām.