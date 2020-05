Par krāpšanos medicīnisko masku un dezinfekcijas līdzekļu tirgošanā aiztur sievieti

Lai gan šī persona slēpusies no policistiem, mainot savu vizuālo tēlu, policija noskaidrojusi aizdomās turētās sievietes atrašanās vietu un pagājušonedēļ viņu aizturēja.

Valsts policijā bija vērsušies vairāki iedzīvotāji, kurus šā gada martā un aprīlī apkrāpa minētā persona, kas mēģināja negodprātīgi gūt peļņu ārkārtējā situācijā. Šī persona sociālajos tīklos bija izveidojusi sludinājumus, it kā piedāvājot iegādāties neeksistējošas medicīniskās maskas, dezinfekcijas līdzekļus un citas preces. Kad pircēji par preci bija samaksājuši, viņiem tā netika piegādāta un "pārdevēja" izvairījās no tālākas komunikācijas.

Šai sievietei nav deklarētas dzīvesvietas. Viņa bija slēpusies no policistiem, mainot savu vizuālo tēlu, tai skaitā nēsājot parūkas. Neskatoties uz maskēšanās mēģinājumiem, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes policisti noskaidroja viņas atrašanās vietu un šā gada 29.aprīlī šo personu aizturēja. Sieviete atzīta par aizdomās turēto personu un viņai piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.

Valsts policija aicina atsaukties arī citus, kuri, iespējams, cietuši no šīs personas noziedzīgajām darbībām un kuri zaudējuši naudu, pārkaitot to uz kādu no augstāk norādītajiem kontiem. Reģistrējoties ar internetbankas datiem, iesniegumu ir iespējams nosūtīt, izmantojot portālu "Latvija.lv". Tāpat iesniegumu var sūtīt pa pastu.