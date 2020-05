Ministru prezidents, sveicot Eiropas dienā, aicina būt vienotiem un stipriem

Par godu Francijas ārlietu ministra Roberta Šūmana deklarācijas 70.gadadienai, ES vēstures arhīvs "Eiropas Universitātes institūts" Florencē ir sagatavojis izstādi par Eiropu un eiropiešiem no 1950.gada līdz mūsdienām. Virtuālajā izstādē varēs apskatīt galvenos pagrieziena punktus ES veidošanas procesā.

Svinot Eiropas dienu, līdz svētdienas plkst.21 tiešsaistē būs iespējams noskatīties četras starptautiskos festivālos atzītas "Radošā Eiropa Media" atbalstītas filmas no piecām Eiropas valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas un Horvātijas.

Programmā "Spēcīgi stāsti no mazām valstīm" iekļauta 2018.gada režisoru Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa filma "Laika tilti", kas ir trīs Baltijas valstu kopražojums. Tāpat piecās valstīs varēs noskatīties igauņu režisora Vallo Tomla 2016.gada psiholoģisko drāmu "Lomu spēles", kā arī horvātu režisora Dalibora Mataniča 2015.gada filmu "Saule augstu debesīs". Programmā iekļauta arī slovēņu režisora Damjana Kozoles 2016.gada filma "Nakts dzīve". Filmām var piekļūt, sekojot saitei "mediadesklatvia.eu/specigi-stasti-no-mazam-valstim".

Savukārt no plkst.15 noritēs Eiropas mūzikas diena. Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojs Francijā sadarbībā ar "Europavox" organizē tiešsaistes mūzikas festivālu, kas sāksies plkst.15 un ilgs 12 stundas. Mākslinieki no katras dalībvalsts uzstāsies no savām mājām, pirms tam sniedzot īsu interviju un iepazīstinot ar sevi.