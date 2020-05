87 gadu vecumā miris rokenrola pionieris Litls Ričards

Par rokenrola dzimšanas gadu neoficiāli uzskata 1955. gadu, kad Bils Heilijs izdeva «Rock Around the Clock». Tomēr turpat blakus ar singliem «Tutti Frutti» un «Long Tall Sally» pie rokenrola dzimšanas stāvēja arī Mazais Ričards jeb Litls Ričards (Little Richard). Mūzikas prese ziņo, ka meistars 87 gadu vecumā devies mūžībā.