Ieprieciniet sevi ar "Cāļa zupu dvēselei"

Arī divdesmit gadus pēc pirmās grāmatas radīšanas šis pasaules bestsellers turpina iepriecināt un iedvesmot lasītājus. Daudzi ir spējuši mainīt savu dzīvi un pasaules uztveri pēc šo stāstu izlasīšanas. Turklāt apbrīnojamākais ir tas, ka tajos netiek aprakstīts nekas pārpasaulīgs un neiespējams. Stāstos ir runa par tādiem pašiem cilvēkiem kā mēs un par tādām pašām dzīvēm kā mūsējās, parādot, ka arī ikdiena ikvienam dāvā brīnumus, kas izgaismo labāko cilvēka dvēselē. Tikai jāprot un jāgrib saskatīt. Un to mēs mācāmies, lasot “Cāļa zupa dvēselei” stāstus.

“Cāļa zupa dvēselei” sērijā kopā ir iznākušas vairāk nekā 250 grāmata. ASV un Kanādā vien tās pārdotas vairāk nekā 100 miljonos eksemplāru, bet pasaulē vairāk nekā 500 miljonos eksemplāru un tulkotas vairāk nekā 40 valodās. “Chicken soup for the soul” ir kļuvusi par vienu no pasaulē atpazīstamākajām un popkultūrā bieži izmantotām frāzēm.