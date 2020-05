Mirušais, lūdzu, pienāciet pie loga

Pienāciet pie loga un pamājiet, lai pierādītu, ka esat karantīnā — šādu zvanu no policijas aprīļa beigās saņēma Aleksandrs*, kura tēvs pirms deviņām dienām bija miris no Covid-19. Policijas sarakstos viņš joprojām bija jāuzrauga dzīvesvietā, lai gan vīrietis jau marta vidū bija slimnīcā. Turklāt zvanīja nevis tēvam, bet dēlam, un darīja to gandrīz ik dienas, jo darbā katru dienu cits policists. Aleksandrs katru reizi skaidroja, ka tēvs ir slimnīcā un lūdza to atzīmēt datu bāzē. Zvanītājs ik reizi solījās izdarīt, bet tas nenotika.

Līdzīgu situāciju piedzīvoja žurnāla “Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele. Viņas vīrs no mājas karantīnas nonāca slimnīcā ar Covid-19, jo viņa stāvoklis strauji pasliktinājās. “Visu karantīnas laiku es pavadīju mājās, man arī bija karantīna kā tiešai kontaktpersonai, taču neviens mūs klātienē nepārbaudīja. Pirmo un vienīgo reizi Rīgas pašvaldības policija ieradās 10. aprīļa vakarpusē. Izturējās brutāli, dauzīja durvis, kliedza pa visu kāpņu telpu, vai šeit dzīvo Rolands Tjarve un vai viņš ir mājās, ievēro karantīnu. Sacīju, ka vīrs ir slimnīcā jau kopš 26. marta, ļoti smagā stāvoklī. Viņi kādu brīdi to neapjēdza un uzdeva dīvainus jautājumus, piemēram, vai viņš ir slimnīcā nogādāts tagad vai pats laikus devies uz to. Beidzot saprata un aizgāja. Vīrs nākamajā rītā nomira.”

Ločmele norāda, ka pacientu tuviniekiem šāda situācija ir traumējoša. “Šī vizīte mani ļoti izsita no sliedēm, es pat vienā brīdī sāku šaubīties, vai tā tiešām ir policija, ja jau viņi nezin tādu elementāru faktu, ka cilvēks jau divas nedēļas ir slimnīcā,” atceras Ločmele. Arī viņa pēc notikušā zvanīja Rīgas pašvaldības policijai, vaicājot, kā var nezināt, ka slimnieks ir slimnīcā, lūdza to piefiksēt, kā arī aicināja policistus šādās vizītēs izturēties pieklājīgāk, jo tuvinieki jau ir stresā. Dežūrdaļas darbinieks atvainojās un solījās uzvedību “pārrunāt” ar brigādi, bet vainu novēla uz Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), no kurienes katru rītu saņemot informāciju. Kad Ločmele zvanīja uz SPKC, neviens tik ilgi neatbildēja, ka viņa vienkārši atmeta ar roku.

Nav vienas datu bāzes, nav atbildīgo

Kurš atbildīgs, ka policija ne vien nepamatoti traucē cilvēkus, kuri jau tā nonākuši smagā situācijā, bet arī nelietderīgi izlieto savus it kā vienmēr trūkstošos resursus, dodoties vizītēs, kurām nav jānotiek?

Atbilde ir vienkārša - birokrātija un formāla pieeja, kuru neviens no iesaistītajiem nav centies līdz galam atrisināt. Izrādās, vienotas datu bāzes, kam varētu piekļūt policija, SPKC un citas iesaistītās iestādes, nav.