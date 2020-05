Svešs raksts, savs un melīgs virsraksts – kā strādā portāls Press.lv

Pasekojot portāla publikācijām, redzama tendence – no cita medija paņemtai ziņai uzlikts virsraksts, kas tās vēstījumu pārspīlē vai pat pilnībā sagroza. Skandalozie virsraksti savukārt ļauj piesaistīt daudz vairāk klikšķu un komentāru.

Piemēram, 7.maijā Press.lv pārpublicējis portāla LSM krievu valodas versijas ziņu par cilvēkiem, kurus Latvijas uzņēmumi ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) ziņu nosūtījuši darbam ārzemēs. Oriģinālā raksta virsraksts ir “Aprīlī aptuveni 3000 cilvēku devušies komandējumos uz ārzemēm – LIAA”, savukārt Press.lv, to pārpublicējot, uzlicis virsrakstu “Bēg no valsts: aptuveni 3000 cilvēku aprīlī aizbraukuši no Latvijas “komandējumos””. Vārds “komandējumi” likts pēdiņās un norādīts, ka cilvēki bēg, lai gan rakstā lasāms, ka tie ir Latvijas uzņēmumu darbinieki, kas dodas uz Zviedriju un tad uz citām Skandināvijas valstīm vai Vāciju. Covid-19 ārkārtas situācijas laikā, kad starptautiskā pasažieru satiksme ir slēgta, uzņēmumiem ir ļauts nosūtīt darbiniekus komandējumos, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību, un ceļš tiek organizēts ar LIAA starpniecību.

Press.lv no portāla Rus.lsm.lv paņemtajai ziņai uzlicis savu virsrakstu, kas pilnībā neatbilst tās vēstījumam. Foto: Ekrānšāviņš no Press.lv un Rus.lsm.lv. FOTO: Re:baltica

Citai ziņai 6.maijā par ieceri Rīgas brīvostu, Liepājas speciālo ekonomisko zonu un Ventspils ostu pārveidot par valsts kapitālsabiedrībām dots virsraksts “Latvija nacionalizē visas trīs lielās ostas”. Tās pamatā ir ziņu aģentūras Leta ziņa, kuras oriģinālais virsraksts ir “Linkaits: Par valsts kapitālsabiedrībām plānots pārveidot visas trīs lielās Latvijas ostas”. Nacionalizēt nozīmē atsavināt privātīpašumu un pārņemt to valsts īpašumā, taču ostu pārvaldībā privāta kapitāla nav, līdz ar to runāt par nacionalizāciju nav nekāda pamata. Līdzšinējā modelī ostu pārvaldībā piedalījās gan valsts, gan attiecīgo pašvaldību pārstāvji, un plāns ir pārvaldību pārņemt tikai valsts rokās. Tā virzību pasteidzināja Ventspils domes vadītāja un Ventspils brīvostas iekļaušana ASV sankciju sarakstā pērnā gada nogalē, pēc kā valdība vienojās un Saeima nolēma veidot jaunu valsts akciju sabiedrību un pakāpeniski pārņemt aktīvus no Ventspils brīvostas. Press.lv ziņu nākamajās dienās ar šādu pašu virsrakstu pārpublicēja vairāki Krievijas ziņu portāli.

Kamēr aģentūras Leta ziņas oriģināls vēsta par ieceri trīs lielās ostas pārveidot par valsts kapitālsabiedrībām, Press.lv raksta – ostas tiek nacionlizētas. Foto: Ekrānšāviņš no Leta un Press.lv. FOTO: Re:baltica

Kāda citas Press.lv ziņas virsraksts vēsta: “Ministru kabinets ļāvis darbadevējiem būtiski samazināt darbinieku algas”. Avots nav norādīts, bet, meklējot pēc teksta, redzams, ka pamatā ir Leta ziņa par valdības lēmumu ļaut dīkstāves laikā darbiniekiem maksāt 70% no viņu mēnešalgas. Šo ziņu pārpublicējuši arī citi mediji, jau virsrakstos skaidri norādot, ka runa ir par krīzes laiku vai dīkstāvi, taču Press.lv virsraksts to noklusē. Savukārt portāla Delfi krievu versijas raksta virsraksts “Saeima neatbalstīja atlaižu atjaunošanu pensionāriem sabiedriskajā transportā” Press.lv versijā ir “Sēdiet mājās: Saeima atteica pensionāriem bezmaksas sabiedrisko transportu”. Jāatgādina, ka liegums uz Covid-19 krīzes laiku braukt bez maksas tika pieņemts, ievērojot epidemiologu ieteikumus, lai izvairītos no drūzmēšanās un lielākas iespējas inficēties.

Re:Check uz portāla epasta adresi un Facebook kontā nosūtīja lūgumu skaidrot, kāpēc ziņām tiek likti virsraksti, kas neatspoguļo to saturu, taču atbildi nesaņēma. Press.lv lapā nav atrodami ne redaktora un žurnālistu vārdi, ne redakcijas telefona numurs. Tā domēna turētājs ir SIA Mediaservice, kas šobrīd pilnībā pieder Janīnai Tolkunovai. Viņa ir bijušā Rīgas domnieka no Saskaņas Andreja Kozlova bijusī sieva, un saskaņā ar Latvijas Televīzijas ziņoto, uzņēmums divu gadu laikā no Rīgas Domes un tās uzņēmumu iepirkumos bija saņēmis nepilnus 1,2 miljonus eiro. Par to rakstījusi arī Re:Baltica.

Portālā Press.lv slejās Andrejs Kozlovs redzams bieži. Tas regulāri publicē rakstus, kuros uz intervētāja jautājumiem atbild viena un tā pati trijotne: Kozlovs, arī bijušais domnieks Mihails Kameņeckis un Rīgas eksmērs, tagad eiroparlamentārietis Nils Ušakovs. Šīs publikācijas allaž pavada viens un tas pats foto katrreiz uz cita Rīgas attēla fona. Foto: Ekrānšāviņš no Facebook. FOTO: Re:baltica