Eiropas eksāmenu šogad nokārtojuši 30 086 dalībnieki

Jau sesto gadu pēc kārtas, svinot Eiropas dienu, no 7. līdz 9.maijam ikviens bija aicināts pārbaudīt daudzpusīgas zināšanas par Latviju Eiropā, piedaloties Eiropas eksāmenā. Ar katru gadu dalībnieku skaits aug, un šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja jau 30 086 dalībnieki.

Kārtojot Eiropas eksāmenu, dalībnieki atzīmē savu dzīvesvietu, tāpēc zināms, ka 15 258 Eiropas eksāmena dalībnieki nāk no republikas nozīmes pilsētām, no novadiem ir piedalījušies 14 828 dalībnieki.

Salīdzinot ar citiem gadiem, šogad daudz aktīvāki ir bijuši pieaugušie, par 10% apsteidzot skolēnus - 55% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir pieaugušie.

Eiropas eksāmenā iegūtais rezultāts tiek izteikts punktos, vidēji 5% no visiem Eiropas eksāmena dalībniekiem ir ieguvuši maksimālo punktu skaitu - 50 punktus.

Pieaugušie varēja izvēlēties jautājumu grūtības pakāpi. Vieglos jautājumus izvēlējās 6302 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguva 298 dalībnieki, vidējas grūtības pakāpes jautājumus izvēlējās 7798 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguva 188 dalībnieki, bet grūtāko jautājumu grupu izvēlējās 2494 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguva 22 dalībnieki. Pagājušogad šajā grupā neviens neieguva 50 punktus.