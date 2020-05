Budžeta izdevumus neparedzētiem gadījumiem vēlas palielināt par vēl 300 miljoniem

Būtiska daļa no valsts finansiālā atbalsta Covid-19 krīzē nāk no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Aizvadītās nedēļas vidū no šī avota dažādiem mērķiem jau bija sadalīts un rezervēts vairāk naudas, nekā programmā vispār ieplānots. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” atklāj, ka ne visi ir tiešām neparedzēti, bet gan pārāk ilgi atlikti pasākumi, ko krīze tikai vairāk izgaismojusi. Piemēram – remonti ārstniecības iestādēs.