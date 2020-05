RNP audits: no “Siltumserviss Rīga” nav piedzīti līgumsodi vismaz 0,7 miljonu eiro vērtībā

Automatizētās sistēmas ieviešanas ātrums bija viens no nosacījumiem, kas tika ņemts vērā pakalpojuma iepirkuma konkursā. Saulītis domā, ka iepirkuma rezultātu grozīšana šobrīd ir nokavēta, tomēr neizslēdz, ka te varētu būt darbs izmeklētājiem: “Ja līgumu nevar izpildīt un tas nav izpildīts, tad tomēr te ir arī jautājums, kā šīs priekšrocības ir negodīgā ceļā iegūtas. Ja viens no nosacījumiem ir bijis, ka šī sistēma ir ļoti īsā termiņā, trīs mēnešu laikā jāuzstāda, un tas ir viens no nosacījumiem... (..) Es neizslēdzu, ka gala pārbaudes rezultātā mēs nodosim šo informāciju tiesībsargājošajām institūcijām. Jo tas ir tāds vairāk jautājums, kādā veidā iegūtas šīs iepirkuma tiesības.”

“Siltumserviss Rīga” biedra SIA “LEP Energy” valdes loceklim Aleksandram Popovam gan ir šķietami nevainīgs skaidrojums par notikušo – sarunas par Birkena piesaistīšanu bijušas ar firmu, kurā viņš strādā. “Tikai uz konkursa stadiju mēs prasījām no saviem partneriem, lai viņi mums var piedāvāt darbu vadītājus, kas var parakstīt apliecinājumu par to, ka, ja būs konkurss vinnēts, tad viņi var būt pieņemti tur kaut kādā lomā. Bet sakarā ar to, ka mūsējiem dalībniekiem bija vairāk nekā nepieciešams būvdarbu vadītāju un visas pārējās prasības, sakarā ar to mēs neaicinājām no citām organizācijām cilvēkus,” apgalvo Popovs.