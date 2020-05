Ķirsons: man dienā apēd 5 t kartupeļu. Mēs nenoēdamies, mēs esam veselīga nācija!

Citu skaudība ir viņa ikdiena. Pats izvairās no pieņemšanām pie prezidenta, naudas maisiem un citu dižošanās ar jahtām. Ozoliņu pēc karjeras beigām paņēma strādāt pie sevis, jo citi viņam atteica. Par Krasta ielas Ziemassvētku egli viņš cīnās ar saviem finansistiem, un drīz pienāks diena, kad kādā no viņa ēstuvēm strādās tikai roboti.

Mans bērnības garšīgākais ēdiens bija, kad māte sacepa kartupeļus. Protams, veselīgāk būtu, ja to kartupeli paņemtu no vagas un apēstu. Bet cepts kartupelis tomēr ir visgaršīgākais no kartupeļu ēšanas veidiem," pārliecinoši atbild Ķirsons.