Gurķis, kartupelis, auzu pārslas un citi produkti ādas kopšanai

Barojošas un mīkstinošas maskas no kartupeļa. Kartupelis baro un mīkstina ādu, turklāt tā sulai piemīt arī pretiekaisuma iedarbība. Maskas, kuras gatavotas no kartupeļa, vēlams uz sejas turēt 15 līdz 20 minūtes un tad noskalot ar siltu, bet ne karstu ūdeni.

Problemātiskai un taukainai ādai – no sarīvēta zaļa kartupeļa izspiež sulu un iegūto masu uzklāj uz sejas.

No gurķa pagatavotas sejas maskas dažādiem ādas tipiem. Gurķis piešķir ādai svaigumu, noņem tūsku, mitrina, kā arī apgādā to ar vitamīniem un minerālvielām. Maskas, kuras gatavotas no gurķa, ieteicams lietot vienu līdz divas reizes nedēļā.