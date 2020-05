Vai ciešat no ikdienas rutīnas?

“Sirsnīgs, iedvesmojošs un universāls stāsts par kādas sievietes ceļu no ikdienas rutīnas, nomāktības un neapmierinātības pretī dzīvespriekam un piepildījumam. Ja jums patika grāmatas “Ēd, lūdzies, mīli”, “Laimes projekts” un “Lavandu istaba”, tad šis romāns ir domāts tieši jums,” raksta Amazon.com

Romāna galveno varoni, Kamilu, trīsdesmit astoņus gadus vecu parīzieti, nepamet sajūta, ka dzīve, kāda tā ir, slēpj lietu patieso būtību, un viņa pastāvīgi jūtas nomākta. Viss, ko viņa vēlas, ir atgūt dzīvei jēgu un atkal just prieku. Kad Kamila satiek rutinologu Klodu – Šons Konerijs à la française –, viņš jauno sievieti pārliecina, ka dzīvesprieks ir atgūstams. Ja Kamila uzdrīkstēsies nospiest restarta taustiņu un uzsākt pārmaiņu ceļu, viņa var kļūt par dzīves jēgas melnās jostas ieguvēju! Jautāsiet, kas ir rutinologs? O, tas ir speciālists, kurš palīdzēs izkļūt no pelēkās ikdienas, saraut rutīnas važas un padarīt dzīvi interesantāku, piepildītāku un laimīgāku. Kā tas iespējams? Rutinoloģija ir pavisam jauna zinātne, taču tā ir ļoti iedarbīga – par to visa romāna garumā varēsiet pārliecināties kopā ar Kamilu. Soli pa solim jaunā sieviete maina savu ikdienu, mainās pati, un līdz ar viņu patīkamāki kļūst arī apkārtējie. Notikumi risinās gluži tā, kā Kamilai gribētos. Vai tiešām tas iespējams? Pamēģiniet, ļaujiet, lai arī jūsu dzīvē ienāk pozitīvas pārmaiņas!