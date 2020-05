Latvijā no Covid-19 izveseļojušās divas trešdaļas reģistrēto saslimušo

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti divi pacienti ar Covid-19, bet divi no tām arī izrakstīti. Līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 30 pacienti - 28 pacienti ar vidēji smagu un divi pacienti ar smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāriem izrakstīti 111 pacienti.