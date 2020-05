"KPV LV" iebilst pret Juraša piedalīšanos ģenerālprokurora kandidātu vērtēšanā

Juraša atrašanās komisijā, kas ieceļ vienu no galvenajiem tiesiskuma sargātājiem valstī, esot ne tikai neētiska, bet "pat apdraudējums tiesiskumam, sabiedrībai un demokrātijas vērtībām", akcentē "KPV LV" frakcijas vadītāja vietnieks.

Pucens norāda, ka "KPV LV" Saeimas frakcija neatkāpsies no šā jautājuma aktualizēšanas un diskusijām sabiedrībā, jo Jurašs pārstāv partiju, kas vienmēr ir sevi pasniegusi kā "bezkompromisa tiesiskuma" principu ievērotāju. "Bet šī ir viena no tām reizēm, kad šie principi tiek pārkāpti no pašu puses," pauž politiķis.