Vairāki tirdzniecības centri pagarina darba laiku

Tostarp turpmāk no plkst.10 līdz 21 strādās tirdzniecības centri "Domina Shopping", "Alfa", "Mols", "Rīga Plaza", kā arī no trešdienas, 13.maija, no plkst.10 līdz 21 strādās iepirkšanās un izklaides centrs "Akropole". Vienlaikus tirdzniecības centros vairāki veikali uz nenoteiktu laiku ir slēgti, savukārt daži tirgotāji darbību plāno atjaunot pamazām.