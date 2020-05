Arhitekts Ingurds Lazdiņš izstrādājis hospitāļa projektu no "konteineru" moduļiem

Pēc Lazdiņa teiktā, šajā piedāvājumā ir virkne būtisku inovāciju, kaut arī ir vairāki mēģinājumi izveidot moduļu hospitāļus no elementiem, kas atbilst intermodālo konteineru gabarītiem, piemēram, ASV strādājošā itāļu arhitekta Karlo Ratti "CURA" projekts.

"Visā pasaulē redzētais video, kur paātrinātā tempā no atsevišķiem blokiem tiek celta stacionāra slimnīca, attiecas uz cita veida būvēm. Strādājot pie mūsu projekta, tika ņemtas vērā Ķīnas, Vācijas, Itālijas, ASV, Krievijas un Baltkrievijas pieredze un normatīvās prasības, kā arī Pasaules Veselības organizācijas ieteikumi. Starp tā priekšrocībām ir divu koridoru shēma, kurā viens ir domāts potenciāli inficētiem pacientiem, otrs medicīnas personālam, kā arī augsti griesti. Augstāki griesti vairo labas kvalitātes telpas funkcionālo apjomu," skaidro Lazdiņš.

"Visā kompleksā un katrā modulī tiek nodrošināta apkure, gaisa apmaiņa un gaisa kondicionēšana. Katrā no "konteineriem" ir atsevišķa vannas istaba pacientiem, kā arī speciāli moduļi ar tualetēm un dušām, kas ir domāti personālam. Šādas slimnīcas uzstādīšanai, ja nepieciešams divos līmeņos, ir vajadzīga plakana zemes virsma ar komunikācijām un celtņa piekļuves ceļiem," skaidro Lazdiņš.

Viens no šādiem ātriem risinājumiem ir slimnīcu kompleksi, kas var darboties kā savstarpēji saistītas palātas, operāciju un citas funkcionālās zonas, kas aprīkotas ar medicīnas iekārtām. Katrs no moduļiem ir paredzēts diviem un vairākiem pacientiem. Šāda risinājuma pamatpriekšrocība ir ātrums - slimnīcas komplekss no "konteineriem" var tikt salikts burtiski dažu stundu laikā, kā arī ir iespēja ņemt vērā katras konkrētās situācijas specifiku," norāda Bārda.