Ierobežojumu apjoma samazināšana varētu sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu darbību

Vienlaikus Zariņa uzsvēra: lai uzņēmumi var sagatavoties un pieņemt atbilstošus lēmumus par turpmāko rīcību, lielāka skaidrība par ārkārtējās situācijas atcelšanu un to darbības atjaunošanu būtu jāsniedz laicīgi. To norādījušas nozares, kuras joprojām tieši skar ierobežojumi un to darbība ir apstājusies.