Viņķeles disco un vai ministram jābūt stīvam?

Aija Straumane vairākas reizes noskatījusies video un spriež, ka žests ir izrauts no dejas konteksta. «Ministre dejoja atraktīvi un pieņemami – viņas kustībās nebija rupju žestu, bet rokas kustējās kā nu kurā mirklī. Tas nebija speciāli rādīts žests,» saka Strautmane. Pēc viņas domām, speciāli tika noķerts «zibsnis», kad Viņķeles rokas bija it kā attiecīgajā žestā. «Dejojot cilvēks var, piemēram, rādīt īkšķi, bet, ja to virza uz augšu, kas kustoties dejā bieži tiek darīts, kustību var interpretēt kā rupju žestu.»

Strautmane atceras Donalda Trampa rupjo žestu inaugurācijas ceremonijas laikā, kad 45. ASV prezidents publikas priekšā iznāca ar paceltu īkšķi. Lūk, tas ir etiķetes pārkāpums, jo šāds žests nepiedien tāda līmeņa cilvēkam. «Nekustīgu, paceltu īkšķi dažādas tautas uztver atšķirīgi - tas var apliecināt pozitīvu iznākumu vai parlamentā atgādināt, ka jābalso «par» (šī nozīme nāk no Senās Romas). Tomēr, ja īkšķi vairākkārt virza uz augšu, kā to darīja Tramps, kustības nozīme mainās - to var interpretēt kā rupju žestu, aicinājumu uz neķītru dzimumaktu.» Iespējams, Tramps to darīja apzināti, smejoties par publiku, bet, nav izslēgts, ka viņš nepārzināja žestu valodu