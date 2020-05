Spirts saēd roku ādu. Svarīgi, ar kādām rokām iznāksim ārā no krīzes

"Spirts ir labs ar to, ka efektīvi palīdz pret daudziem slimību ierosinātājiem un tā iedarbība ir ātra. Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc spirtu saturošie dezinfekcijas līdzekļi veselības aprūpē tiek izmantoti vēl no pagājušā gadsimta sākuma. Tomēr tagad Covid dēļ spirts kā dezinfekcijas līdzeklis ikdienā tiek lietots tik bieži un intensīvi, ka rodas pamatotas bažas par to, ar kādām rokām iznāksim ārā no šīs krīzes," aizrāda ārste Guna Havensone.