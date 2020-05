Pazīstamas Lietuvas dokumentālās filmas radītāji veido fondu dabisku mežu saglabāšanai

"Šis fonds būs atbildīgs, ilgmūžīgs un piederēs cilvēkiem. Par fondam piederošajiem mežiem varēs priecāties ikviens neatkarīgi no tā, vai viņš ir piedalījies fonda darbībā, taču tajos nevarēs kurināt ugunskurus vai celt teltis un, galvenais, nedrīkstēs izvest kokus - ne dzīvos, ne arī tos, kas tiek dēvēti par nedzīviem," stāstījis filmas režisors un ieceres autors Mindaugs Survila.

Lielākajā daļā rietumvalstu plašu mežizstrādes darbu dēļ šādu senu mežu vairs nav palicis, bet Lietuvā tie vēl aizņem 0,34% valsts teritorijas jeb 1% no visu Lietuvas mežu kopējās platības.

"Valodā mēdz būt tādi piemirsti, izzuduši vārdi, kas pēkšņi atkal uzrodas. Tā noticis ar vārdu "senmežs", ko nu Lietuvā atkal lieto daudzi, un par to jāpateicas tieši Survilas filmai," spriedis fonda komandas loceklis, bioloģijas zinātņu doktors, Dzūkijas nacionālā parka biologs Mindaugs Lapele. "Tas ir mežs, kas pats sevi kopj, pats sadziedē savas rētas. Tādā mežā savu vietu atrod visi - katra sēne, katrs augs, ķērpis, dzīvnieks un putns, (..) un neviens tos nešķiro kaitīgajos un derīgajos."

"Ko cilvēks iemīl, to viņš sargā - bet iemīl to, ko iepazinis. Veidojot filmu "Senais mežs", mēs gribējām spert pirmo soli - iepazīstināt cilvēkus ar noslēpumainā senmeža dvēseli. Un visu laiku, kamēr strādājām pie filmas, lolojām arī citu sapni, kas vēl nesen šķita gluži neprātīgs un nepiepildāms, tomēr galu galā ir pārvērties īstenībā, - izveidot fondu un pusi no līdzekļiem, kas ieņemti "Senā meža" seansos, atdot atpakaļ mežam," stāstījis Survila.