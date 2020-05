Dezinformācija par Covid-19 - galvenokārt izplata melus par tā nopietnību un ierobežojumiem

Monitorējot informatīvajā vidē esošo informāciju, secināts, ka dezinformācijas vēstījumi īpaši nerezonē publiskajā telpā. "Monitoringā par aktualitātēm mēs neredzam, ka cilvēki dalās ar šādām ziņām no "nišas portāliem". Šādi vēstījumi neaiziet līdz cilvēkiem tik lielā mērā, lai mēs ārkārtīgi par to komunicētu no valdības puses vai veidotu kādus plānus par to, kā ar šiem jautājumiem strādāt," stāstīja Holma.