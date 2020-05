Turpinot “Māmiņas piezīmes pandēmijā” , "EGOISTEI" savu stāstu uzticēja Sintija no Itālijas mazpilsētas Boviso Maskiago, kas atrodas nieka 15 km no koronavīrusa epicentra Milānas. Viss viņas ģimenē sācies 3. martā... Vīra māsa, vīra tēvs, vīra māte, tad arī pats vīrs - Covid-19 inficēja visus tuvākos gluži pa stundām. Palika viņa un pusaugu meita, kurām visus nācās aprūpēt, līdz mediķi saprata, ka beidzot jāpārved sasirgušie uz slimnīcu. Panika, nebeidzama cīņa, spēku izsīkums, bezcerība un cerība vienlaikus. Lasi, ko nācās pārdzīvot visai viņas ģimenei.

Tā kā Covid-19 skāra burtiski gandrīz visu tavu ģimeni un teju traģiski, lūgšu tevi izstāstīt par visu no paša sākuma...

Divas dienas. Gandrīz vienlaikus saslima vīra vecāki. Arī viņiem bija temperatūra un klepus. Bet pēc dienas, 6. martā, atskanēja mana vīra Silvano telefona zvans no Romas, kur viņš atradās darba vizītē. Viņam pēkšņi bija palicis slikti - 40 grādu temperatūra. Viņš brauca mājās, un es zināju, ka koronavīruss ir skāris visu manu ģimeni.

Mēs ar meitu aizvien jutāmies labi, tāpēc palīdzējām visiem sasirgušajiem. Vīru izolēju atsevišķā istabā ar nodalītām labierīcībām. Katru dienu devos uz aptieku pēc medikamentiem, vitamīniem. Receptes man tika atsūtītas whatsapā no ģimenes ārsta. Protams, arī pārtikas sagāde bija uz maniem pleciem. Ar trīspadsmit gadus veco meitu mēs stiepām lielos pārtikas maisus.

Guļot otrā istabā, es bieži modos un devos klausīties, vai vīrs vēl elpo. Silvano pārņēma panika un bailes, ka viņš neizdzīvos. Mēs neviens nezinājām, kas ir Covid-19, kā to ārstēt. Bailes rodas no nezināmā. Tu nezini, ar ko tas var beigties...

No vienas puses, biju laimīga, ka tuvākie atrodas ārstu uzraudzībā, bet, no otras puses, biju ļoti nobažījusies. Vai viņi atgriezīsies mājās? Vai šī slimība neatstās nopietnas sekas? Lūdzu Dievu, lai pati nesaslimtu, jo tad mājās paliktu viena mana meita...

Vīram ar vīratēvu aizvien bija slikti. Vīrs man sūtīja whatsapa sirsniņu – vairāk viņš neko nespēja uzrakstīt. Bet man ar to pietika – es zināju, ka viņš vismaz ir dzīvs. Katru rītu ceļoties, es ķēru telefonu un gaidīju šo ziņu. Nekad dzīvē neesmu tā gaidījusi sms no kāda. Pārējo informāciju uzzināju no mediķiem.