"Man viss pie kājas", "Liec mani mierā" jeb kā Covid-19 krīzi izjūt jaunieši?

Kā novērojusi Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības valdes priekšsēdētāja, sistēmiskā ģimenes psihoterapeite, pedagoģijas doktore Dr. Maija Biseniece – daudzi no jauniešiem ir atraduši veidu, kā jaunajai situācijai pielāgoties, un ir apmierināti, jo var pievērsties kādam priekšmetam un veikt uzdotos uzdevumus tad, kad viņiem ērtāk, plānojot savu laiku, disciplinējot paši sevi. Taču tas pamatā attiecas uz tiem jauniešiem, kas arī iepriekš ir bijuši organizēti un pratuši plānot savu laiku, ir ar kaut ko nodarbojušies, trenējušies un viņiem jau bijušas prasmes savu laiku organizēt. Taču grūtāk ir tiem, kam šādu prasmju nav, tādēļ ir arī pusaudži, jaunieši, kas neatbild un neiesaistās mācībās, kuriem nav blakus vecāku, kas kontrolē šo iesaistīšanos mācību procesā.

Varbūt šī laika ieguvums ir tas, ka tiem, kuriem nebija prasmes organizēt savu laiku, tagad ir nepieciešamība to iemācīties. Tas notiek lielā mērā ar vecāku lielo piepūli, palīdzot bērniem iemācīties savu laiku organizēt.

Kā uzsver M.Biseniece, no attīstības psiholoģijas viedokļa, rūpes vai bažas par ķermeni nav bērnu, pusaudžu un jauniešu vecuma posmam raksturīgas. Viņi par to nedomā un nesatraucas. Līdz ar to vieglprātīgāka attieksme šobrīd ir ļoti atbilstoša.