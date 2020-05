5 visizplatītākie pacientu maldi par holesterīnu

Latvija jau daudzus gadus pēc kārtas nokļūst bēdīgi slavenajā Eiropas valstu TOP-3 ar augstākajiem mirstības rādītājiem no kardiovaskulārajām slimībām un īsāko prognozējamo dzīves ilgumu.

„Bez dzīvesveida situāciju spēcīgi ietekmē pašārstēšanās un atteikšanās no medikamentiem. Piemēram, cīņai ar paaugstinātu holesterīna līmeni, kas izraisa sirds slimības, bieži nozīmē statīnus (medikamentu grupa), taču pacientiem ar to ir saistīti tik daudz aizspriedumu, ka viņi var atteikties no to lietošanas. Daži dara to slepus,” stāsta Roberts Feders, kardiologs ar ilggadēju darba stāžu Vācijas klīnikās, tai skaitā leģendārajā Šaritē – Berlīnes Universitātes slimnīcā.

Kardiologs analizē dažus no izplatītākajiem mītiem un aizspriedumiem.

1. mīts: Manai vecmāmiņai bija paaugstināts holesterīns, bet viņa nodzīvoja līdz 100 gadiem! Ārsts apgalvo, ka viņam šādu argumentu bieži nākas dzirdēt savā kabinetā – Latvijas iedzīvotāji pārāk bezrūpīgi izturas pret paaugstinātu holesterīnu, uzskatot, ka tas nav bīstams. „Patiesībā svarīgi saprast, ka holesterīns var būt labs un nepieciešams organismam, bet viens no tā veidiem, un tieši – ZBL-H (zema blīvuma lipoproteīnu holesterīns) – ražo tauku nogulsnējumus, tā saucamos aterosklerotiskos perēkļus,” skaidro R. Feders. Šie perēkļi ierobežo asinsplūsmu, kas var kaitēt organismam kopumā un novest līdz sirdslēkmei vai insultam. Gandrīz 3 miljoni nāves gadījumu gadā visā pasaulē ir saistīti tieši ar paaugstinātu ZBL-H.4

Lai arī ir patīkami vērot, ka jaunā paaudze daudz nopietnāk izturas pret paaugstinātu holesterīna līmeni un savlaicīgi vēršas pie ārsta pēc palīdzības, tomēr no šā bīstamā aizsprieduma izriet otrs – vēl bīstamāks.

2. mīts: No jūsu tabletēm ir tikai kaitējums – tā visa ir farmakoloģisko kompāniju sazvērestība! Ja par holesterīna kaitējumu Latvijas iedzīvotāji ir informēti nepietiekami, tad par medikamentu iespējamām blaknēm – pārmērīgi! Nenoliedzami, katram medikamentam ir savas blaknes, taču svarīgi pievērst uzmanību tam, cik bieži tās ir sastopamas. „Statīni, kas tiek nozīmēti paaugstināta ZBL-H gadījumā, ir medikamentu grupa, ko ik dienas lieto 200 miljoni cilvēku visā pasaulē. Šis medikamentu tips ir izgājis vairāk nekā 27 plaša mēroga testus, kas ir pierādījuši, ka blaknes ir sastopamas ārkārtīgi reti. Vai esam gatavi samierināties ar to, ka ar zemu iespējamību var būt novērojams viegls muskuļu vājums, ja jums teiks, ka mirstības risks no kardiovaskulārajām slimībām, sirdslēkmēm un insultiem jums samazināsies par 21%? Domāju, ka šis jautājums ir retorisks,” komentē kardiologs.