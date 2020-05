Polijā no pirmdienas tiks atvērti restorāni, bāri un frizētavas

No pirmdienas darbu drīkstēs atsākt arī ēdināšanas iestādes lielveikalos, preses konferencē paziņoja Moraveckis.

Frizētavas drīkstēs apkalpot klientus tikai pēc iepriekšēja pieraksta, lai izvairītos no drūzmēšanās uzgaidāmajās telpās.

No pirmdienas darbu ļauts atsākt arī sporta zālēm, bet tām būs jāierobežo klientu skaits, kāds vienlaikus atrodas telpās.

No 25.maija plānots atvērt skolas bērniem vecumā no septiņiem līdz deviņiem gadiem, lai viņu vecāki varētu atgriezties darbā.

Šodien Veselības ministrija ziņoja par 180 jauniem inficēšanās gadījumiem un astoņiem nāves gadījumiem, līdz ar to Polijā inficēšanās ar jauno koronavīrusu konstatēta jau 17 062 cilvēkiem, no kuriem 847 cilvēki miruši no šī vīrusa izraisītās slimības Covid-19.