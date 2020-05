Lietuva atceļ prasību valkāt sejas maskas arī ārā

Parkos un citās sabiedriskās vietās brīvā dabā cilvēki turpmāk varēs uzturēties vienkopus nevis pa diviem, kā bija noteikts līdz šim, bet pa pieciem, ievērojot distancēšanos un vairoties no tieša fiziska kontakta.

Ēdināšanas iestādēm no pirmdienas, 18.maija, būs atļauts uzņemt apmeklētājus arī iekštelpās. Līdz šim Lietuvā drīkst darboties tikai āra kafejnīcas, bāri un restorāni un atļauts arī gatavot ēdienu līdznešanai.

Iecerēts, ka no 25.maija skolās varēs atgriezties jaunāko klašu skolēni un nākt uz konsultācijām izlaiduma klašu audzēkņi, no 1.jūnija atsāksies mācības arī vecāko klašu skolēniem, bet pašām izglītības iestādēm saziņā ar to dibinātājiem un kopienām būs jālemj, kā turpmāk rīkoties - turpināt attālinātas nodarbības, pilnībā atsākt mācības klātienē, vai arī izvēlēties jauktu darba formu.